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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Kulüp doktorundan açıklama geldi

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Kulüp doktorundan açıklama geldi

Trabzonspor'da İstanbulspor maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün son durumu hakkında kulüp doktorundan açıklama geldi.

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. İstanbulspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun son durumu hakkında kulüp doktorundan açıklama geldi.

İşte yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir"

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