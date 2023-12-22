Yoğun kar sebebiyle mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçları ile yolda kalan öğretmenlerin imdadına jandarma ekipleri yetişti.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkoğlu İlçesi Doluca Mahallesi Çataloluk mevkiinde öğretmenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan öğretmenlerin imdadına ise jandarma ekipleri yetişti. 3 öğretmeni mahsur kaldıkları alandan kurtarılarak görevli oldukları okula götürüldü.