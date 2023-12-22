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İstanbul'da yarına dikkat! AKOM'dan uyarı geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da yarına dikkat! AKOM'dan uyarı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

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Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

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