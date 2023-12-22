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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi YÖK raporunun 3 başlığında ilk 5'e girdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi YÖK raporunun 3 başlığında ilk 5'e girdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun 3 başlığında devlet üniversiteleri arasında ilk 5'te yer aldı.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, raporda SUBÜ, "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" kategorisinde bulunan kariyer merkezleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet sayılarına göre 1 yıl içerisinde düzenlediği 825 faaliyetle 3'üncü sıraya yerleşti, sertifika sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ise 11 bin 639 sertifika ile 5'inci oldu.

"Sürdürülebilirlik" kategorisinde, kişi başına su tüketiminin en düşük olduğu üniversiteler arasında SUBÜ 1,02 metreküp kişi başı tüketimle 3'üncü sırada yer aldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin, özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile entegre süreçlerini geliştirdiğini ve üniversite genelinde birçok faydalı etkinlik ortaya koyduğunu belirtti.

Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin ise imzaladıkları protokoller kapsamında birçok önemli kamu kurumuna ve vatandaşa spesifik alanlarda Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifika sunduğunu aktaran Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Bu anlamda söz konusu kategoride istikrarlı bir konuma sahip. Birimlerimizde çevre duyarlılığına ve sürdürülebilirliğe imkanlarımız ölçüsünde büyük önem veriyoruz. İlk 5'te yer aldığımız alanlarda istikrarımızı ve yükselişimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Raporda ilk 5 sıraya yer verildiği için göremesek de birçok başlıkta daha üst sıralarda olduğumuz kanaatindeyim. Bunun yanı sıra tohumlarını attığımız birçok alan daha var. Bunların sonuçlarını önümüzdeki süreçlerde alacağımızı düşünüyorum."

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