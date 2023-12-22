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CHP Kırşehir teşkilatında yönetim istifa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP Kırşehir teşkilatında yönetim istifa etti

CHP Kırşehir'de il, ilçe, merkez ilçe, il merkez ilçe, kadın kolları ve il disiplin kurulu yönetimi başta olmak üzere 80 kişi görevlerinden istifa etti.

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun dün CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilmesinin ardından CHP Kırşehir İl-İlçe ve kadın kolları, merkez ilçe kadın kolları, il disiplin kurulu üyeleriyle yaklaşık 80 kişi görevlerinden istifa etti.

Gerçekleşen kongreyle CHP İl Başkanı seçilen İsa Şahin ve yönetimi, Merkez İlçe Başkanı Hatice Bayram ve yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz Gökçınar ve yönetimi, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Elibol ve yönetimi, İl Disiplin Kurulu Başkanı İsmet Kurutluoğlu ve yönetimi başta olmak üzere 80 kişinin partideki görevlerinden istifa ettiği ve istifaları CHP genel merkeze gönderildiği öğrenildi.

CHP Kırşehir İl Başkanı İsa Şahin

İstifa gerekçesini değerlendiren İl Başkanı İsa Şahin, "Mevcut Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun önünü açmak ve partimizin sağlıklı bir şekilde seçim süreci geçirmesini sağlamak ve hiç bir olumsuzluğa ve huzursuzluğa neden olmamak için il-ilçe ve kadın kolları başkanlarımızla, disiplin kurulundan 80 arkadaşımız ile birlikte görevimizden istifa etme kararı aldık. Seçimlerin partimize ve Kırşehirimize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bu seçimde partimiz ve adaylarımız seçimden en başarılı sonuçla çıkarlar" ifadelerini kullandı.

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