MHP'li Yaşar Yıldırım'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sorunları çözülsün

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, fahri Kur'an kursu öğreticilerinin kadro talebini TBMM'de gündeme getirdi. Yıldırım, "Yıllardır bu problem çözülmedi. Buraya gelirken binlerce mesaj aldım. Cumhurbaşkanlığımızdan talebimiz şudur. Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin problemleri çözülsün" dedi.

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MHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu.

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Karabağ konusunda Azerbaycan-Türkiye ittifakının sonucunda Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulduğunu anımsattı.

Yıldırım, 300 milyonluk bir nüfus, 4,5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada Türk Birliği kurulduğunu vurgulayarak, "Bu, ümmetin birliğine atılan bir adımdır; bu, İslam'ın birleşmesi hususunda yapılan en önemli çalışmadır, Allah sonunu hayretsin. Bu, 2040 vizyonuyla birlikte hayata geçecektir, yaşayan görecektir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan, 4-6 yaş arası çocuklara yönelik, Kur'an-ı Kerim kurslarına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili çok menfi tavırlar koyanlar oldu, infialler oldu. Bunlar devam etsin, devam edecek. En güzel yapılan icraatlardan biri 4-6 yaş arası Kur'an kurslarıdır. İnsan, Kur'an'ı 5 yaşında öğrenmelidir, 85 yaşında değil. Hayata başlarken Allah'ın kelamını, emrini, yasağını ve müsaadesini bilmek lazım. Bu yönden Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı ve yetkililerini tebrik ediyorum. Tepki elbette olacaktır. Türkiye'de din düşmanlığı yoktur, İslam düşmanlığı vardır. Her hususta İslam'a dil uzatmadan ilk fırsatta Diyanet'e saldırılır. Biz, dinimizin, Diyanet İşlerimizin, müftümüzün, imamımızın, müezzinimizin yanındayız. Bir adım geri atmayız, esnemeyiz, kim gelirse gelsin biz onların yanındayız; bunu da hiç kimse unutmasın."

"Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sorunları çözülsün"

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin sorunlarına ilişkin de Yıldırım, vekil imamlar ile fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sorunlarının çözülmesini isteyerek "Yıllardır bu problem çözülmedi. Buraya gelirken binlerce mesaj aldım. Cumhurbaşkanlığımızdan talebimiz şudur. Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin problemleri çözülsün. Bir an önce kadro verilecekse de neler yapılacaksa da hayata geçsin diyoruz" dedi.

MHP'li Yıldırım, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının önemine de işaret ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Hacı Bektaş'taki 6 dönüm arazisini cemevi yapmak üzere, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiğini hatırlattı.