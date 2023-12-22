Büyük süt firması iflasın eşiğine geldi!

Ekonomik koşulların kötüleşmesi firmaları da zora sokmaya devam ediyor. 90 farklı ürün yelpazesi bulunan saygın süt ürünleri şirketi iflasın eşiğine geldi. 3 Ay önce konkordato başvurusunda bulunan o şirkete mahkeme tarafından 2 ay daha süre tanındı

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Kötü ekonomi ve artan maliyetler şirketler iflasa sürüklemeye devam ediyor. Geçmişte bankalardan kredi alarak varlıklarını sürdürmeye çalışan şirketler, şu anda bu kaynağa da ulaşmakta zorlanıyorlar.

Merkez Bankası'nın son faiz kararı olan yüzde 42,5’lik artış, işletmelerin durumunu daha da kötüleştirdi. Borçlarını ödemekte zorlanan şirketler, konkordato talepleriyle kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Ancak bu yöntemi başaramayanlar iflas etmek zorunda kalıyorlar.

Ülkede konkordato ilan eden şirketlerin büyük bir kısmı başarı sağlıyor. Konya'daki süt firması da bunlardan biri. 27 Eylül 2023’te konkordato ilan eden firma, süt ve süt ürünleri sektöründe 90 farklı ürünle pazarda yer alıyordu.

Damsa Süt'e ait olan Akbel Süt, Konya’nın Ereğli ilçesinde 44 bin metrekarelik bir tesis üzerinde faaliyet gösteriyordu. Ayrıca İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde de şubeleri bulunuyordu.

Akbel Süt markası altında ürünlerini pazara sunan firma, özellikle 1 litrelik Akbel Süt ürünüyle tüketicilerin dikkatini çekiyordu. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Damsa Süt (Akbel Süt) için 27 Aralık 2023’ten itibaren geçici olarak belirlenen süreyi 2 ay daha uzattı.