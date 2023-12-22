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Karadeniz açıklarında deprem Kandilli açıkladı

Karadeniz açıklarında deprem Kandilli açıkladı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Karadeniz açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Karadeniz açıklarına 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre depremin derinliği 15.5 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Karadeniz açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerel saatle 14.25'te yaşanırken derinliğinin 15.5 kilometre olduğu kaydedildi.

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