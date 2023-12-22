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7 asırlık esnaf geleneği yağmurlu havaya rağmen sürdürdüler

7 asırlık esnaf geleneği yağmurlu havaya rağmen sürdürdüler

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır yapılan esnaf duası geleneği, yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla devam ettirildi.

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Mudurnu ilçesinde Ahilik geleneğinde esnafın hayırlı, bereketli kazanç ve sağlıklı ömür geçirmesi için asırlardır sürdürdüğü geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Geleneğe göre ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta dua ediyor. Gerçekleştirilen geleneğe yağmur altında çok sayıda vatandaş ve öğrenci katılım gösterdi. Büyük Camii (Yıldırım Beyazıt Camii) müezzini Eyüp Acar tarafından okunan duadan sonra ilçede vefat edenlerin hayrı içinde pişirilen yemekler dağıtıldı.

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