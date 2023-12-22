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Bağcılar'da 4 sokak köpeğin saldırısına uğradı yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bağcılar'da 4 sokak köpeğin saldırısına uğradı yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bağcılar'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

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​​​​​​​Bağlar Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yürüyen Naci Çalışkan, yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Olayda bacağından yaralanan Çalışkan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Çalışkan, yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, "4 köpek vardı. Bacağımdan ısırdılar. Ben ilk kez rastladım. Köpekler yatıyordu, ben de kaldırımda yürüyordum. Telefonla konuşuyordum." dedi.

Saldırgan köpeklerden biri, Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile vurularak bayıltıldı.

Köpek, Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürüldü.

Köpeklerin yoldan geçen başka kişilere saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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