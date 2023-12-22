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Kendilerini savcı olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 4 şüpheli yakalandı

Kendilerini savcı olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kendilerini savcı olarak tanıtarak bir şahsı dolandıran 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada "Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 20 Aralık 2023 günü A.A. isimli şahıs kendisini savcı olarak tanıtan kişilere 22 bin Euro, bin Dolar ve 2 adet altın bileziği verdiği ve belirli süre sonra şahıslara ulaşamadığında dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunmuştur. Olayın aydınlatılması ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma’nın Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma neticesinde meydana gelen dolandırıcılık olayında F.B, N.G, D.Ö.Ö ve A.Y isimli şüpheli şahıslar para ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir" denildi.

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