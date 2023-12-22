Bakan Ömer Bolat, TOGG için dev anlaşmayı müjdeledi! Milyonlarca dolar zarar önlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere ile imzalanan elektrikli araçlar ticaretine ilişkin Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2027 yılına kadar devam edeceği bilgisini paylaştı. Elektrikli araçta verginin kalktığını söyleyen Bakan Bolat, milyonlarca dolarlık zararın önlendiğini belirtti.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Bolat, söz konusu anlaşmanın 2027 yılına kadar uzatıldığını müjdeledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Bolat yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldığını belirtti. STA kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam etmesinde anlaştıklarını bildiren Bolat, elektrikli araçların esnek menşe kuralları ile Birleşik Krallık’a vergisiz ihraç edilmeye devam edeceğini aktardı.

Türkiye olarak, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık’taki potansiyel elektrikli araç üreticileri dahil girişimcilerin esnek menşe kurallarının devam ettirilmesi talepleri çerçevesinde, mevcut kuralların uzatılması amacıyla, konuyu uzun süredir takip ettiklerini hatırlatan Bolat, Yoğun çabalar sonucu imzalanan kararı 1 Ocak 2024'te uygulamaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Bolat, gelecek dönemde, TOGG ihracatı için de bu kararların önemli olduğuna işaret ederek, bu konuda iddialı olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bolat, bu çalışmaların küresel ölçekte Türkiye'nin elektrikli araç ihracatı konusunda önde olmasını sağlayacağını söyledi.