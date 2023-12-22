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Hamas Mossad'ın Arap ajanlarını deşifre etti! Listede bir Arap ülkesinin bakanı da var

Hamas Mossad'ın Arap ajanlarını deşifre etti! Listede bir Arap ülkesinin bakanı da var

Hamas İsrail’e ajanlık yapan Arap dünyasındaki isimleri ele geçirdi. Bu isimlerin kim olduklarını ve İsrail’e yardım yapmaları karşılığında ne kadar para aldıklarını yayınladı. Aralarında bir bakanın bile olduğu şok liste Arap dünyasını karıştırdı.

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7 Ekim’de başlayan Hamas-İsrail savaşı günden güne büyüyor. Başta Arap dünyası olmak üzere tüm Batı İsrail’in yaptığı soykırıma sessiz kalmaya devam ediyor. Her gün onlarca çocuk, tonlarca ağırlığındaki bombaların altında can veriyor.

Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları İsrail’e ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Arap dünyası sessiz kalmakla kalmayıp bir de İsrail istihbaratına bilgiler sızdırmış.

769 bin dolar rüşvet

Master Haber'in edindiği bilgilere göre; Hamas önceki gün Arap dünyasını karıştıran bir listeyi yayınladı. 79 kişinin yer aldığı listede İsrail’e Gazzelileri öldürmeleri için istihbarat veren isimler var. Listeye göre en fazla parayı 769 bin dolar ile F.A. isimli ajan almış. En az para alan kişiye ise 2 bin 100 dolar ödenmiş. Listede büyük bir Arap ülkesinin bakanı da var.

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