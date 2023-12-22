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Kimyasal gübre 6 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu

Kimyasal gübre 6 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu

Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde bir firma tarafından patates ekimi yapıldıktan sonra doğaya bırakılan gübre 6 ineğin telef olmasına neden oldu. Binlerce lira zarara uğrayan köy sakinleri firma hakkında suç duyurusunda bulundular.

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Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yapılan ihmal hayvanların telef olmasına neden oldu. İddialara göre bir tohumculuk firması tarafından Çınarlı köyünde patates ekimi gerçekleştirdi. Ekim esnasında kimyasal gübre kullanan firma arta kalan gübreleri toplamadı. Bunun üzerine arazide otlanan hayvanlar bu gübreden yiyerek telef oldu. 6 büyükbaş hayvanını telef olduğu olayda hayvan sahipleri binlerce lira zarara uğrarken, konu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

“Gübreyi yedikten sonra telef oldular”
Ömer Özmen, hayvanların gübreyi yedikten sonra telef olduğunu ileri sürerek, “Bizim hayvanlarımız telef oldu. Bir firma köyümüzde patates ekimi yaptı. Patatesin hasadını yapan firma bıraktıkları kimyasal gübre gibi kimyasallar atıklar nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Hayvanları dışarıya su içmeye bıraktık. Gübreyi yedikten sonra telef oldu. Benim 2, Bekir arkadaşımın da 4 hayvanı telef oldu. Mahkemeye başvurduk” dedi.

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