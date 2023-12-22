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Anayasa'ya uygun bulundu! CHP'nin başvurusuna ret!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anayasa'ya uygun bulundu! CHP'nin başvurusuna ret!

 Anayasa Mahkemesi, tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasını zorunlu kılan yasal düzenlemenin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, CHP, 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a eklenen arabuluculuğun tüketici uyuşmazlıklarında "dava şartı" olmasına ilişkin hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, anılan kanuni düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine hükmetti.

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