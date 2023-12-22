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Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, kayan araç dereye düştü

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, kayan araç dereye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otomobil dereye düşerken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

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Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçenin Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mahsun Kaya idaresindeki 38 D7 686 plakalı araç, çarşı merkezi istikametine gittiği sıradan yoğun kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak dereye düştü. Araç sahibi Mahsun Kaya yara almadan kurtulurken, polis ekipleri de bölgede önlem aldı.

Mahsun Kaya yakını olan Vahdettin Kaya, olayın sabah saat 09.00 sıralarında yaşandığını belirterek, “Yolun kaygan olmasından dolayı araç kontrolden çıkarak dereye düştü. Biz bu yolda kaç yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu ölüme de sebep olabilirdi. Bu yola acilen bariyerlerin bıraksın gerekir” dedi.

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