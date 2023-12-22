Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirdiği terör savcısı Adana'ya gönderildi

Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın odasında fotoğraf çektirip onu da "Ben asla kaybetmem" notuyla paylaştığı terör soruşturmalarına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Tanrıkulu'nun görev yeri değiştirildi. Tanrıkulu, Adana Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, dün yayımladığı Güz Kararnamesi’yle Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın, Çağlayan Adliyesi’ndeki odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim” diyerek paylaştığı savcı Cihan Tanrıkulu’yu Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirdi.

Ne olmuştu?

Avukat Tekışık, Savcı Tanrıkulu’nun odasına girerek fotoğraf çektirmişti. Fotoğrafı “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” sözleriyle sosyal medyada paylaşmıştı.

Tekışık’ın terörle mücadele suçlarına baktığı öğrenilen savcının odasında fotoğraf çektirmesini Adalet Bakanlığı inceledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldığını, Tekışık hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

Daha sonra Tanrıkulu hakkında tutanak tutularak Hakimler ve Savcılar Kurulu’na işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenilmişti.

Avukatın dosyası ise Barolar Birliği’ne disiplin soruşturması açılması için gönderilmişti. İstanbul Barosu da Tekışık hakkında soruşturma başlatmıştı.