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Fırtına nedeniyle balık kafesi yırtıldı, somonları gören oltasını alıp dereye koştu

Fırtına nedeniyle balık kafesi yırtıldı, somonları gören oltasını alıp dereye koştu

Artvin’in Hopa ilçesinde denizde meydana gelen fırtına nedeniyle balık kafeslerinden biri yırtıldı. Binlerce somon akıntıyı takip ederek Sundura Deresi'ne girdi. Haberi alan vatandaşlar, oltasını alıp dereye akın etti.

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Hopa açıklarında denizde geçtiğimiz gün Türk somonu üretimi yapan firmalardan birine ait balık kafeslerinden biri fırtına nedeniyle hasar aldı. Yırtılan kafeste bulunan binlerce soman denizde akıntıyı takip ederek Sundura Deresi'ne girdi. Derede bulunan bentleri geçemeyen balıklar dere içinde sıkışınca olta balıkçıları, Sundura Deresi'ne akın etti. Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Rize ve Trabzon’dan gelen olta balıkçıları, kilolarca yakaladıkları balıkları evlerine götürdü. Sabahın erken saatlerinde balık avına çıkan vatandaşlar, bu vesile ile yurt dışına ihraç edilen balığın tadına bakma imkanı doğduğunu dile getirdiler.

Trabzon’da taksicilik yapan Yaşar Aydın balık tutmak için Trabzon’dan geldiğini ifade ederek "Kafeslerden kaçan balıklar derede bulunan bentlere takıldı. Bizde oltamızı aldık işi gücü bıraktık geldik. Balık aşkı bambaşka bu bir hastalık tutku” ifadelerini kullandı.

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