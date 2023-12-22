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Kartal’da halı saha maçında futbolu bırakıp kavgaya tutuştular

Kartal’da halı saha maçında futbolu bırakıp kavgaya tutuştular

Kartal’da halı saha maçında yapılan faul sonrası iki takım oyuncuları birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları halı saha kamerasına yansıdı.

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Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup maç yapmak için sahada bir araya geldi. Dostça başlayan maçın son anlarına girilirken sahadakiler arasında gerginlik yaşandı. Yapılan faul sonrası iki takım arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Her iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Taraflar arasında yaşanan kavga halı sahada maçı izlemeye gelen vatandaşların sakinleştirmesiyle kavga son buldu. Yaşanan o gergin anlar ise saniye saniye halı saha kamerasına yansıdı.

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