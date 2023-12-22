ABD'den Türkiye'y F-16 satışıyla ilgili kulis üst düzey Beyaz Saray yetkilisi söyledi

ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı konusundaki yaklaşımıyla ilgili konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Washington’ın bu konuda adım atmak için öncelikle Türkiye’nin İsveç’e NATO üyelik onayını beklediğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yeniden canlanan F-16’ların alım süreci hakkında Hürriyet gazetesine konuşan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, her şeyden önce İsveç’in NATO’ya katılımının onaylanmasının Amerikan Başkanı için önemli bir öncelik olmaya devam ettiğini aktardı.

İsminin verilmesini istemeyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, Başkan Biden’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında şunları söylediğini aktardı:

“ABD Kongresi, F-16’ların satışında büyük bir sorumluluğa sahip ve İsveç’in NATO’ya katılımının TBMM’de onaylanması bazı Kongre üyeleri için satışa onay vermeyi değerlendirmeden önce önemli bir husus olmaya devam ediyor.”

Eş zamanlı geçer mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta yaptığı açıklamada, Biden’ın telefon görüşmesi sırasında kendisine, “Siz İsveç’e onayı Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den F-16’ları geçiririm” dediğini aktarmasıyla sürecin Washington’da nasıl işleyeceği hakkında soru işaretleri oluşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yapılacak 40 adet F-16 savaş uçağı ve 80 adet modernizasyon kiti satışının Kongre’ye resmi bildirimini hâlâ yapmamış durumda. Bakanlığın bu bildirimi yapmasından sonra 30 gün içerisinde ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, satışı engelleyecek bir tasarı geçirmezse satış onaylanmış olacak. Ancak yine de Ankara-Washington hattında “eş zamanlı adımların” nasıl atılacağı konusunda hâlâ bir belirsizlik mevcut.

TBMM’nin İsveç’i onaylayacağı gün ABD Dışişleri’nin Kongre’ye resmi bildirim yapması bir seçenek olabilir. Fakat bu senaryoda İsveç’in NATO’ya katılımı resmen onaylanmış olacak ancak Kongre’nin 30 günlük ekstradan engelleme takvimi bulunacak.