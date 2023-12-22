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O otomobilin sevkiyatı durduruldu! Güvenlik testlerinde hata bulundu..

O otomobilin sevkiyatı durduruldu! Güvenlik testlerinde hata bulundu..

Daihatsu Motor, araçlarında tespit edilen güvenlik ve kalite testlerindeki hatalar nedeniyle yurt içi ve yurt dışına yapılacak sevkiyatları durduracağını duyurdu

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Firma, güvenlik ve kalite testlerindeki iddiaların ardından oluşturulan tarafsız bir heyetin incelemesini kabul ettiğini açıkladı. Bu inceleme sonucunda, Osaka merkezli firma, Japonya genelinde 11'i içeren toplamda 64 modelinde hatalı güvenlik ve kalite testlerinin tespit edildiğini onayladı.

Daihatsu, bu hatalar üzerine araç sevkiyatlarını hem ülke içinde hem de dışında durdurma kararı aldı.

Heyet raporunda, hatalı testlerin nedeni olarak Daihatsu yöneticilerinin araç üretim sürelerini kısaltma baskısını işaret etti. Heyet başkanı Kaiami Makoto, "Satış programlarının değiştirilmesi talebinin kabul edilmez olduğunu vurguladı ve çalışanlar üzerinde büyük bir baskı olduğunu belirtti.

Bu hatalı güvenlik testlerinin Endonezya'daki Xenia, Malezya'daki Axia ve Toyota, Mazda, Subaru markaları altında satılan bazı modelleri de etkilediği aktarıldı.

Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, Tokyo'daki açıklamasında, "Müşterilerimizin güvenini sarsacak bir durum yaşadık ve bu tamamen yönetim hatasıdır" diyerek kamuoyundan özür diledi.

Ancak, Okudaira sorumluluğuna istifaya yanaşmadığını belirterek, benzer hataların tekrarını önlemeye yönelik çalışmalara odaklanacaklarını ifade etti.

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