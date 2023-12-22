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Ümit Özdağ'dan yerel seçim kararı! Her yerde göreceksiniz

Ümit Özdağ'dan yerel seçim kararı! Her yerde göreceksiniz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaklaşan yerel seçimlerde partisinin nasıl bir yol izleyeceğine dair sorulan soruya, "Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz." şeklinde yanıt verdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Artvin'i ziyaret etti. Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ile Artvin Eğitim İş Sendikasına da ziyarette bulunan Özdağ, daha sonra Atapark Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili soru üzerine, Artvin ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi.

Sadece Kars ve Iğdır'da şehir merkezinde aday çıkarmayacaklarını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçelerde çıkartacağız. Orada vatansever bir adayı, hangi partinin adayı olur, bilmiyoruz ama kazanmaya yakın ve HDP'nin bu şehirlerde kazanmasını engelleyecek adayı tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun dışında seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz. Sizlerden de Artvin'de oylarınızdan en az bir tanesini Zafer Partisi'ne bekliyoruz."

Özdağ, son olarak Artvin Çoruh Üniversitesi çevresinde bulunun kafelerde üniversite öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

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