BIST 7.765
DOLAR 29,19
EURO 32,15
ALTIN 1.921,45
HABER /  POLİTİKA

İsrail'e domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Şahin görevden alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsrail'e domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Şahin görevden alındı

Saadet Partisi'inin Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'in, şirketinin İsrail'e domates ihraç etmesine devam etmesi nedeniyle görevden alındığı öğrenildi.

Abone ol

Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin dün görevden alındı. Görevden almayı Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat sosyal medyadan duyurdu.

Polat açıklamasında, ”Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır” ifadelerini kullanırken, alınma nedenini açıklamadı. Alınma nedeni ise -Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.

Karamollaoğlu açıklamasında, "Erdemli'deki bir arkadaş domates ihraç ediyormuş. Bizim parti üyesi. Hemen arkadaşlar görevden aldı. Yani iyi niyetle değildir. Savaş olduğu takdirde sizin insanlarınızı öldürmeye kalksalar bu giden malzemelerle 'Siz efendim bu apayrı bir iş, ticaretle savaşı niye karıştırıyorsunuz' diyebilir misiniz. Bizim insanımız, bizim canımız kıymetliyse orada öldürülen bizim insanların canı da bizim için o kadar kıymetli. Biz buna rıza gösteremeyiz" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Kesin tarih belli oldu! Meteoroloji son verileri açıkladı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Foto Galeri İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Kesin tarih belli oldu! Meteoroloji son verileri açıkladı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sigara kullananlarda 'erken menopoz' riski
Sigara kullananlarda 'erken menopoz' riski
Cennet hurmasının bilinmeyen faydalarını uzmanlar açıkladı
Cennet hurmasının bilinmeyen faydalarını uzmanlar açıkladı
Okan Buruk ile İsmail Kartal 7. randevuda
Okan Buruk ile İsmail Kartal 7. randevuda
Doğal gaz desteği arttırıldı! Peki gerekli şartlar neler? İşte detaylar..
Doğal gaz desteği arttırıldı! Peki gerekli şartlar neler? İşte detaylar..
Adalet Bakanlığı sınavları hafta sonu 4 oturumda yapılacak
Adalet Bakanlığı sınavları hafta sonu 4 oturumda yapılacak
Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Bursa sis ve puslu havaya teslim oldu
Bursa sis ve puslu havaya teslim oldu
EuroCup Women Play-Off'da Melikgazi Kayseri Basketbol son 16'da
EuroCup Women Play-Off'da Melikgazi Kayseri Basketbol son 16'da
Hatay'da 5 katlı okula iş makinesi dokundu, yerle bir oldu
Hatay'da 5 katlı okula iş makinesi dokundu, yerle bir oldu
Elazığ’da seyir halindeyken otomobil alev alev yandı
Elazığ’da seyir halindeyken otomobil alev alev yandı
İstanbul'da depreme hazırlığı başlatıyoruz! Özhaseki net tarihi verdi
İstanbul'da depreme hazırlığı başlatıyoruz! Özhaseki net tarihi verdi
Parkta dehşet anları! Acı haber geldi
Parkta dehşet anları! Acı haber geldi