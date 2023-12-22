BIST 7.765
DOLAR 29,19
EURO 32,15
ALTIN 1.921,45
HABER /  SPOR

EuroCup Women Play-Off'da Melikgazi Kayseri Basketbol son 16'da

EuroCup Women Play-Off'da Melikgazi Kayseri Basketbol son 16'da

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women Play-Off rövanş maçında deplasmanda İspanyol Movistar Estudiantes takımını 76-63 yendi. Sarı kırmızılılar adını son 16 takım arasında yazdırdı.

Abone ol

Salon: Polideportivo Antonio Magarinos

Hakemler: Andrea Bongiorni, Ritvarla Helmsteinlar, İlyas Karpanos

Movistar Estudiantes: Paola De Mier Espina, Adriana Diaz, Laura Mendez 13, Alexandra Mollenhauer 8, Paula Saravia, Juana Camilion 4, Begena De Santiago 11, Maria Erauncetamurguil 6, Billie Massey 6, Stephanie Mawuli 9, Marena Whittle 4, Sara Zaragoza 2

Melikgazi Kayseri Basketbol: Merve Arı 2, Candan Dikmen, Damga Gezgin 11, Nazli Bircan Gökdemir 3, Fatmanur Karakaş, Claudia Cuic 24, Aaryn Ellenberg 13, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 15, Joyner Holmes 8

Periyotlar:
1. Periyot: 6-30 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 24-42 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 45-57 (Melikgazi Kayseri lehine)

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da 5 katlı okula iş makinesi dokundu, yerle bir oldu
Hatay'da 5 katlı okula iş makinesi dokundu, yerle bir oldu
Elazığ’da seyir halindeyken otomobil alev alev yandı
Elazığ’da seyir halindeyken otomobil alev alev yandı
İstanbul'da depreme hazırlığı başlatıyoruz! Özhaseki net tarihi verdi
İstanbul'da depreme hazırlığı başlatıyoruz! Özhaseki net tarihi verdi
Parkta dehşet anları! Acı haber geldi
Parkta dehşet anları! Acı haber geldi
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu
İstanbul'da metro arızası yolcuları isyan ettirdi!
İstanbul'da metro arızası yolcuları isyan ettirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! Emeklilere özel indirim kartı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! Emeklilere özel indirim kartı geliyor
Yüksekova’da yoğun kar yağışı, sürücüler zor anlar yaşadı
Yüksekova’da yoğun kar yağışı, sürücüler zor anlar yaşadı
Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü yaptı
Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü yaptı
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'Size CHP’nin eş başkanı diyesim geldi' açıklaması
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'Size CHP’nin eş başkanı diyesim geldi' açıklaması
Japonya'da büyük otomotiv skandalı!
Japonya'da büyük otomotiv skandalı!
Sultangazi'de kurşun yağmuruna tutulan genç can verdi
Sultangazi'de kurşun yağmuruna tutulan genç can verdi