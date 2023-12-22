EuroCup Women Play-Off'da Melikgazi Kayseri Basketbol son 16'da

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women Play-Off rövanş maçında deplasmanda İspanyol Movistar Estudiantes takımını 76-63 yendi. Sarı kırmızılılar adını son 16 takım arasında yazdırdı.Abone ol
Salon: Polideportivo Antonio Magarinos
Hakemler: Andrea Bongiorni, Ritvarla Helmsteinlar, İlyas Karpanos
Movistar Estudiantes: Paola De Mier Espina, Adriana Diaz, Laura Mendez 13, Alexandra Mollenhauer 8, Paula Saravia, Juana Camilion 4, Begena De Santiago 11, Maria Erauncetamurguil 6, Billie Massey 6, Stephanie Mawuli 9, Marena Whittle 4, Sara Zaragoza 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Merve Arı 2, Candan Dikmen, Damga Gezgin 11, Nazli Bircan Gökdemir 3, Fatmanur Karakaş, Claudia Cuic 24, Aaryn Ellenberg 13, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 15, Joyner Holmes 8
Periyotlar:
1. Periyot: 6-30 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 24-42 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 45-57 (Melikgazi Kayseri lehine)