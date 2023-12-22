BIST 7.765
DOLAR 29,19
EURO 32,15
ALTIN 1.921,45
HABER /  EKONOMİ

Japonya'da büyük otomotiv skandalı!

Japonya'da büyük otomotiv skandalı!

Toyota'nın alt markası Daihatsu Motor, modellerinde saptanan hatalı güvenlik kalite testleri sonrası yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarını durduracağını bildirdi.

Abone ol

Japon firma, yaptığı açıklamada, güvenlik kalite testlerindeki hatalara yönelik iddialar sonrası kurulan tarafsız heyetin araştırmasını kabul etti.

Buna göre, Osaka merkezli mini araç üreticisi, 11'i Japonya genelinde, toplamda 64 modelinde hatalı güvenlik kalite testleri saptandığını onayladı.

Japon firma, modellerinde saptanan hatalı güvenlik kalite testleri sonrası yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Heyet raporu

Tarafsız heyet, raporunda, hatalı testlerin nedeni olarak, Daihatsu yöneticilerinin, otomobil imalat süresinin kısaltılması için baskı yapmasını gösterdi.

Heyet başkanı Kaiami Makoto, "Satış programlarını değiştirmenin kabul edilemez algılanması nedeniyle, çalışanlar üzerinde muazzam baskı vardı." ifadesini kullandı.

Diğer marka satışları da etkilendi

Hatalı güvenlik testlerinin Endonezya'daki Xenia, Malezya'daki Axia ile Toyota, Mazda ve Subaru markaları altında satılan bazı modelleri de kapsadığı aktarıldı.

Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, Tokyo'daki açıklamasında, "Müşterilerimizin güvenine ihanet ettik. Suç yönetimdedir." diyerek kamuoyundan özür diledi.

Sorumluluğuna yönelik "istifaya" yanaşmadığını kaydeden Okudaira, "benzer olayların tekrarının önlenmesinin zeminini hazırlamayı" umduğunu bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sultangazi'de kurşun yağmuruna tutulan genç can verdi
Sultangazi'de kurşun yağmuruna tutulan genç can verdi
Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu! İl il isim isim liste...
Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu! İl il isim isim liste...
Çocuklar perişan 3'lü salgın giderek yayılıyor! 2-3 hafta sonra da...
Çocuklar perişan 3'lü salgın giderek yayılıyor! 2-3 hafta sonra da...
YSK'dan seçim verisi kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
YSK'dan seçim verisi kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
İsrail keskin nişancıları kuşatma altındaki hastane çalışanı kadını öldürdü
İsrail keskin nişancıları kuşatma altındaki hastane çalışanı kadını öldürdü
Kusur tespit edildi! Otomotiv devi 2,6 milyon aracını geri çağıracak
Kusur tespit edildi! Otomotiv devi 2,6 milyon aracını geri çağıracak
Uluslararası uyuşturucu baronu özel harekat ve drone destekli operasyonla Mersin'de yakalandı
Uluslararası uyuşturucu baronu özel harekat ve drone destekli operasyonla Mersin'de yakalandı
CHP'de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı! 11 milletvekili toplandı: Adaylıktan geri çekilsin...
CHP'de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı! 11 milletvekili toplandı: Adaylıktan geri çekilsin...
DEAŞ'a yönelik 32 ilde Kahramanlar-34 operasyonu! 304 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ'a yönelik 32 ilde Kahramanlar-34 operasyonu! 304 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma polisi hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma polisi hayatını kaybetti!
Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı
Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı
Dilan Polat ve yasa dışı bahis savcılarının görev yeri değiştirildi!
Dilan Polat ve yasa dışı bahis savcılarının görev yeri değiştirildi!