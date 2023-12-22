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Kusur tespit edildi! Otomotiv devi 2,6 milyon aracını geri çağıracak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kusur tespit edildi! Otomotiv devi 2,6 milyon aracını geri çağıracak

Honda Motor'un, parça imalatçısının ürettiği yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD içinde 2,6 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

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Honda Motor, yaptığı açıklamada, parça imalatçısı Denso Corp. tarafından üretilen yakıt pompasında kusur saptadığını bildirdi.

Yakıt pompasının aracın durmasına yol açabileceğinin tespit edildiği ve ABD içinde 2,6 milyon aracın geri çağrılacağı belirtildi.

Geri çağırılacak modellerin 2017-2020 döneminde üretilen Accord, Civic, Fit ve Acura MDX modellerini kapsadığı aktarıldı.

Firma açıklamasında, "kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" bildirildi.

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