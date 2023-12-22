Ekrem İmamoğlu istediğini aldı! Fatih, ve Pendik'e kurmaylarını aday yaptı

CHP'de eş genel başkan olarak gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler için Fatih'e sağ kolu Mahir Polat'ı, Pendik'e de Süleyman Tarık Balyalı'yı aday yaptı. İmamoğlu'nun kurmaylarını AK Parti'nin kalesi olarak ilçelerde aday yapıp o kaleleri almak istediği konuşuluyordu.

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CHP, 2024 yerel seçimleri için bu kez 35 seçim bölgesinden il ve ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. CHP'nin yeni açıkladığı 126 belediye başkanı adayı arasında değişimciler dikkat çekti. Değişimcilerin önemli isimlerinden Muharrem Erkek, Çanakkale'de, Fethi Yaşar ise Yenimahalle’den aday gösterilirken, Ekrem İmamoğlu'nun kurmaylarından Mahir Polat ve Süleyman Tarık Balyalı AK Parti'nin kalelerinden aday yapıldı.

AK Parti'nin kalelerine 'kurmay' atadı!

Ekrem İmamoğlu'nun uzun süredir İstanbul adaylarını belirlemek için çalışma yaptığı ve AK Parti'nin kalesi olarak görülen ilçeleri almak için yakın kurmaylarını aday yapacağı konuşuluyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden aday olan İmamoğlu'nun kurmaylarından olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat İstanbul Fatih'ten, İBB CHP Grup Başkanvekili Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi.

Sosyal medya hesabından başarı diledi Ekrem İmamoğlu, iki kurmayının adaylığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Meclisimizin aldığı kararla İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen çalışma arkadaşım Mahir Polat ve Pendik Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tarık Balyalı'yı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

3 büyükşehir adayı daha belli oldu

CHP'nin 3 büyükşehir adayı daha belli oldu. Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı Cevat Öncü oldu. İllerde ise Kırşehir adayı Selahattin Ekicioğlu, Bartın adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasya adayı Turgay Sevindi, Ardahan adayı Faruk Demir, Kütahya adayı Eyüp Kahveci oldu.