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FAST limiti 50 bin TL'ye yükseltildi

FAST limiti 50 bin TL'ye yükseltildi

FAST işlemlerinde üst limit 50 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenleme ile ilgili Merkez Bankası'nın internet sitesinden "21 Aralık 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50.000 TL’ye yükseltilmiştir." açıklaması yapıldı.

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Herhangi bir zaman dilimine takılmadan anında para göndermeyi sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde limit artışına gidildi.

50 Bin TL'ye yükseltildi!

Bugünden itibaren işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin TL’ye yükseltildi. Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye ve kuruma EFT yapılabilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL’ye kadar işlem yapılabiliyor.

Merkez Bankası'nın sitesinden açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. Sistem 8 Ocak 2021’de ödemelerin üst limiti 50 TL olarak işletime alınmış olup kademeli olarak artırılarak 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100.000 TL’ye kadar işlem yapılabilmektedir."

FAST limiti en son 14 Şubat 2023 tarihinde değiştirilmişti.

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