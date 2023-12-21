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Elazığ'da iş yerine ait depoda mühimmat ele geçirildi

Elazığ'da iş yerine ait depoda mühimmat ele geçirildi

Elazığ'da iş yerine ait depoda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu silah kaçakçılığına yönelik bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinin deposunda yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 3 bin 393 fişek, 197 tarihi eser niteliğinde sikke ve 13 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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