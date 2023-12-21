Elazığ'da iş yerine ait depoda mühimmat ele geçirildi

Elazığ'da iş yerine ait depoda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu silah kaçakçılığına yönelik bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinin deposunda yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 3 bin 393 fişek, 197 tarihi eser niteliğinde sikke ve 13 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.