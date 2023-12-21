Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geliyor

Önümüzdeki yıldan itibaren Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulamasını başlatacaklarını aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bundan böyle, Avukatlık stajına başlayabilmek için, Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için bu ön elemeden geçmek gerekecek. Bu durum hukuk mesleklerinde kaliteyi artıracaktır." dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda, Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bütçeleri görüşüldü..

Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesiyle ilgili Genel Kurul'a hitap etti.

Bakan Tunç, konuşmasında 2024 yılı itibariyle "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Uygulamayla birlikte avukatlık stajına başlayabilmek ile hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için ön eleme yapılmış olacak.

"Hukuk mesleklerinde kaliteyi artıracak"

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki yıldan itibaren Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulamasına başlıyoruz. Bundan böyle, Avukatlık stajına başlayabilmek için, Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için bu ön elemeden geçmek gerekecek. Bu durum Hukuk mesleklerinde kaliteyi artıracaktır.

Uygulamasına başlayacağımız bir diğer önemli husus, Hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur. Bundan böyle 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı sistemi yerine 3 yıl süren 1 yılı adalet akademisinde, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi ile geçecek olan hakim ve savcı yardımcılığı sistemini hayata geçiriyoruz. İlk sınavı da bu hafta sonu ÖSYM tarafından yapılacak.

"Yargının hatalı kararlığı yargı mekanizması içerisinde düzeltme imkanı vardır"

Yargıya yönelik eleştirilere de değinen Tunç, "Anayasa’nın 138’inci maddesi gereğince devam eden yargı süreçleriyle ilgili bir değerlendirme yapmamız doğru olmayacaktır. Yargının hatalı kararları yine yargı mekanizması içerisinde düzeltilme imkanı vardır. Bu da yapılmaktadır." diye konuştu.