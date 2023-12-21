Asgari ücrette en güçlü tahmin geldi ekonomist Muhammet Bayram açıkladı

2024 yılında asgari ücretin ne olacağına dair senaryolar havada uçuşuyor. Asgari ücretin yılda bir kez yapılacağı hedefine dikkat çeken ekonomist Muhammet Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vedat Işıkhan'ın sözlerini hatırlatarak olası asgari ücrete yüzde 50 artış olabileceğini açıkladı.

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2024'ün başında maaşlardaki zam beklentisi milyonlarca çalışanı meşgul ediyor. Ancak bu zam, asgari ücretten emeklilere kadar herkesin kafasında soru işaretleri bırakıyor.

Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı öncesi asgari ücret konusunda farklı rakamlar kuliste dolaşıyor. En düşük beklenti 14,822 lira, en yüksek ise 17,103 lira olarak dile getiriliyor. Ancak bu zam oranları kesinleşmedi.

Asgari ücrete yüzde 50 artış beklentisi

tv100 kanalında Ekonomist Muhammet Bayram'ın yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Bayram, Cumhurbaşkanı ve Vedat Işıkhan'ın "Yılda bir sefer asgari ücret artışı yapılacak" ifadelerine atıfta bulunarak, "O da 17,103 liraya işaret ediyor. Buna göre yüzde 50'lik artış. Memur ve memur emeklisi için Cevdet Yılmaz bizzat kendisi söyledi. Önceki dönemlerde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de aynı oranda zam yapıldı. Asgari ücretli de bu ülkede yaşamıyor mu? Tabiki de." dedi.