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Batman’da balıkçının oltasına takılan balık dana fiyatına, 200 liradan 16 bin liraya satıldı

Batman’da balıkçının oltasına takılan balık dana fiyatına, 200 liradan 16 bin liraya satıldı

Batman'da Botan Çayında bir balıkçının oltasına takılan 2 metre uzunluğunda 80 kilogramlık turna balığı kilosu 200 liradan 16 bin liraya satıldı.

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Batman'da yaklaşık 25 yıldır balıkçılıkla uğraşan balıkçı Bilal Altuner, Batman'dan Siirt'e uzanan Botan Çayında oltayla avladığı dev turna balığını tezgahında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 2 metre uzunluğundaki 80 kilogramlık dev turna balığı, kilolar halinde kilosu 200 liradan 16 bin liraya satıldı.

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