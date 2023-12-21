BIST 7.768
DOLAR 29,16
EURO 32,15
ALTIN 1.917,34
HABER /  GÜNCEL

Avrupa Otoyolu'nda motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı

Avrupa Otoyolu'nda motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı

İstanbul Avrupa Otoyolu’nda seyir halindeki bir motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Abone ol

Olay, 18 Aralık saat 13.45 sıralarında Avcılar Avrupa Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda kamyonet sürücü kontrolsüz şekilde şerit değiştirince motosikletli şahsa çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada S.Y. isimli motosiklet sürücüsü kol ve bacaklarından sıyrılma oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda kimlik bilgileri belirlenen T.Ö. isimli kamyonet sürücüsü dün yakalandı. Şüpheli şahıs T.Ö. “taksirle yaralama” suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeytin hasadında sona gelindi, fiyatlar sevindirdi
Zeytin hasadında sona gelindi, fiyatlar sevindirdi
KKTC: Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir!
KKTC: Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir!
Eski sevgili davasında oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı
Eski sevgili davasında oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı
Irak, Gazze için 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi gönderdi
Irak, Gazze için 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi gönderdi
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararı için ne dedi?
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararı için ne dedi?
Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'li yakalandı
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'li yakalandı
Diyarbakır’da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi, öğrenciler hastaneye sevk edildi
Diyarbakır’da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi, öğrenciler hastaneye sevk edildi
İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı görevden alındı
İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı görevden alındı
Antalya’da falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi
Antalya’da falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi
Camiden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı
Camiden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı
AB, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketinin 1,5 milyar avroluk son dilimini ödedi
AB, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketinin 1,5 milyar avroluk son dilimini ödedi