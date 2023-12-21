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Camiden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı

Camiden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde camiden çıkıp caddeden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

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Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Zeki Uğur Caddesi Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki meydana gelen olayda, camiden çıkan Hasan K. (71) isimli bir kişiye karşıya geçmeye çalışırken 06 DPK 168 plakalı otomobil çarptı. Çevreden kazayı gören vatandaşların yardımına koştuğu Hasan K. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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