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Eski Milletvekili Ersoy Bulut için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Milletvekili Ersoy Bulut için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Mersin Milletvekili Ersoy Bulut için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene, Bulut'un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal, milletvekilleri, Meclis bürokratları ile personeli katıldı.

Bulut, yarın Mersin'in Anamur ilçesindeki Garaj Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ovabaşı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anamur'da 1939 yılında doğan Bulut, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 22. Dönem Bağımsız Mersin milletvekilliği yapan Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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