MHP'li İsmail Özdemir'in İsveç açıklaması gündem oldu İsveç iğne deliğinden geçinceye kadar...

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Genel kurulunda Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerine konuştu. Konuşmasında İsveç’in NATO üyeliği bahsine değinen MHP’li Özdemir; “ABD yönetimi ve senatosu gazi meclisimizle eş zamanlı adım atmadıkça, bizim nazarımızda İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO’ya üye olamayacaktır” dedi.

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ABD yönetiminin Türkiye'ye İsveç'in NATO üyeliğini "onayla" baskısı tepkiyle karşılandı. Ankara'nın karşı açıklamalarıyla birlikte süreç restleşmeye doğru hızla ilerliyor.

F-16 talebine ABD kongresinden onay bekleyen Türkiye, aynı anda İsveç'in NATO üyeliğinin geçirilmesini istiyor.

Cumhur ittifakının ortağı MHP de bu görüşü bir kez daha TBMM kürsüsünden dile getirdi.

TBMM Genel Kurulunda, MHP milletvekilleri, TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Dış Politikasını ilgilendiren bir başka hususun İsveç’in NATO’ya üye olması düşüncesiyle diğer bazı NATO üyeleri ve bölge ülkeleriyle alakalı olan ilişkilerimiz olduğundan bahseden Özdemir, İsveç’in PKK/PYD ve FETÖ olmak üzere Türkiye’ye karşı faaliyet yürüten terör örgütleri ile olan yakın ilişkilerine değindi.

"Kabul edilemez gelişmelere sebebiyet vermiştir"

İsveç’in NATO’ya üyelik çerçevesinde Türkiye’ye bazı taahhütler verdiğini belirten MHP’li Özdemir; "İsveç tarafından bazı adımlar atılsa da özellikle ABD’nin, satın almak istediğimiz F-16 savaş uçakları konusunu, İsveç’in NATO’ya üyeliği şartına bağlaması ise bizim nazarımızda kabul edilemez gelişmelere sebebiyet vermiştir” dedi.

"Birilerinin senatosu varsa bizim de Meclisimiz vardır"

Özdemir, ABD yönetiminin F-16 satışı konusunda ısrarla kendi senatosunu adres göstermesi ve bu yolda yakışıksız tutumlarla oyalama taktiklerine girmesinin Türkiye’ye karşı yapılan bir saygısızlık olduğunu belirterek; “Hiç kimse, özellikle de okyanus ötesinden bakarak Türkiye’yi yorumlamaya çalışanlar, milletimizin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin duruşunu hafife alma hatasına düşmemelidir. Birilerinin senatosu varsa, bizim de savaşlar yönetmiş, ordular kurmuş, bağımsızlık için mücadele vermiş, kan nedir, can nedir, bayrak nedir, vatan nedir, egemenlik nedir bunu yaşayarak tescilleyen ve bütün dünyaya kabul ettiren Türkiye Büyük Millet Meclisimiz vardır. ABD yönetimi ve senatosu gazi meclisimizle eş zamanlı adım atmadıkça, bizim nazarımızda İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO’ya üye olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Özdemir, “Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolu açılırsa işte o vakit İsveç’in NATO üyeliğine tamam deriz” dedi.