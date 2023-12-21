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Depremzede aileler, kayıp olan yakınlarından gelecek haberleri umutla bekliyor

Depremzede aileler, kayıp olan yakınlarından gelecek haberleri umutla bekliyor

Hatay'da asrın felaketinden bu yana yakınlarından haber alamayan depremzede vatandaşlar, gözyaşları içerisinde kayıp yakınlarının bulunması için yardım istediler.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan vefat etmiş ve çok sayıda vatandaştan da asrın felaketinin ardından haber alınamamıştı. Yakınlarından aylardır haber alamayan vatandaşlar, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasında bir araya geldi. Gözyaşları içerisinde yardım isteyen vatandaşlar, umutla yakınlarından gelecek haberi bekliyor.

“Yalvarıyoruz, ne olursunuz bu acımızı dindirin”
Depremde annesini ve babasını kaybeden kız kardeşi Merve Ateş'ten gelecek haberi aylardır bekleyen İlknur Karaca, “Acımız çok büyük. Annemi, babamı kaybettim. Sağ çıkan kardeşimi, ölü ya da diri istiyorum. Bari bir mezarı olsun” dedi.

“Birçok anne var benim gibi yanıyoruz, dayanamıyoruz”

Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar sitesinde yaşayan kızından haber alamayan Fadime Gökçen de, “Geceler zindan, gündüzler zindan oldu. Kapılarda bekliyoruz, duvarları yumrukluyoruz. Lütfen bir birim kurulsun ve bizim çocuklarımız bulunsun. Birçok anne var benim gibi yanıyoruz, dayanamıyoruz. Lütfen bize birileri yardım etsin, sesimizi duysun” ifadelerini kullandı.

“Hayatta kimsem kalmadı, lütfen sesimizi duyun”

Asrın felaketinde 7 yakını kaybeden ve kızından aylardır haber alamayan Sevim Şen, gözyaşları içerisinde “Hayatta kimsem kalmadı, lütfen sesimizi duyun. Artık dayanamıyoruz” dedi.

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