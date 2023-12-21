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Kazakistan ile Suudi Arabistan arasında vize anlaşması

Kazakistan ile Suudi Arabistan arasında vize anlaşması

Kazakistan ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerinin vize zorunluluğundan muaf tutulmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalandı.

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Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da resmi temaslarda bulundu.

Nurtleu, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'in eş başkanlığında düzenlenen Kazak-Suudi Hükümetlerarası İşbirliği Komisyonu'nun 6. Toplantısı'na katıldı.

Bakan Nurtleu, iki ülkenin kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmenin stratejik önemini vurguladı.

Suudi Arabistan'la ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme, ortaklıkları genişletme konusundaki potansiyele dikkati çeken Nurtleu, iki tarafın da yeşil enerji, gıda güvenliği, ulaştırma, lojistik, madencilik, petrokimya, tarım, finans ve turizm gibi sektörlerdeki işbirliği fırsatlarına sahip olduğunu belirtti.

Suudi Bakan da Kazakistan ile bağları güçlendirmeye niyetli olduklarını kaydederek, "Kazakistan geniş topraklara, zengin yer altı kaynaklarına ve insan sermayesine sahip bir ülke. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik bağların yanı sıra büyük ölçekli yatırımlar alanındaki ilişkileri en ciddi seviyeye getirmek, bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında taraflar arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerinin vize zorunluluğundan muaf tutulmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalandı. Ayrıca Kazakistan Kalkınma Bankası ile Suudi Arabistan İhracat ve İthalat Bankası arasında işbirliği mutabakat zaptına imza atıldı

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