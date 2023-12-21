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Ağır hasarlı binalardan eşya çaldığı iddia edilen 2 şahıs yakalandı

Ağır hasarlı binalardan eşya çaldığı iddia edilen 2 şahıs yakalandı

Adıyaman’da ağır ve orta hasarlı binalardan meydan gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın kent merkezinde ağır ve orta hasarlı binalardan yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelileri olan A.D. ve A.Ç., isimli 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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