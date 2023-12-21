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İnterpol tarafından aranan DEAŞ üyesi KKTC’de yakalandı, Türkiye'ye gönderilecek

İnterpol tarafından aranan DEAŞ üyesi KKTC’de yakalandı, Türkiye'ye gönderilecek

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DAEŞ terör örgütü üyesi Shamil Kalaev’in KKTC’de yakalandı. İnterpol’ün arananlar listesindeki DEAŞ üyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yakalandı. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün Rusya’daki oluşumunda görev alan ve Ukraynalı suç örgütleri ile bağlantısı bulunan Shamil Kalaev’in bu yıl içerisinde KKTC’ye geldiği belirtildi.

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Rusya Federasyonu tarafından Interpol nezdinde kırmızı bültenle aranan Kalaev’in KKTC’de olduğunun öğrenilmesi üzerine İnterpol yetkililerine bilgi verildiği öğrenildi.

Kalaev'in “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verildi

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Shamil Kalaev’e ilişkin yayımlanan karar metninde, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ve önergeye ekli sunulan polis raporu ışığında, 16.5.1989 yılında doğan Rusya vatandaşı Shamil Kalaev'in Rusya Federasyonu tarafından İnterpol nezdinde Kırmızı Bülten ile arandığı, “DEAŞ” arasında yer alıp, Ukrayna menşeli organize suç örgütleri ile de bağlantılı bir şahıs olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ne girişinin yasak olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi ihtimali bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6'ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Shamil Kalaev'in “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verildi” ifadeleri yer aldı.

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