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Şanlıurfa'da öğrenciler yemekten zehirlendi!

Şanlıurfa'da öğrenciler yemekten zehirlendi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler, okulda yedikleri yemekten zehirlendi.

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Olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çıkrık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taşımalı eğitim verilen Şehit Orhan İkralı İlkokulu ile Şehit Hamit İris Ortaokulunda okuyan öğrencilerde öğle vakti yedikleri bulgur pilavı, patatesli bezelye ve turşudan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti başladı.

Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, öğrencilerin zehirlendiğini belirledi. Ambulanslar, minibüsler ve özel araçlarla Siverek Devlet Hastanesine getirilen öğrenciler tedavi altına alındı. Siverek Devlet Hastanesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı ailelerin hastalarını kendi imkanlarıyla Diyarbakır’a götürdüğü öğrenildi.

Alınan ilk bilgiye göre en az 150 öğrencinin yedikleri yemekten etkilendikleri gerekçesiyle hastanelere sevk edildiği belirtilirken yemeklerin Siverek Öğretmenevinde hazırlandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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