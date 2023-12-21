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Hatay’da bir çiftçi, depremzedelere 2 ton mandalina dağıttı

Hatay’da bir çiftçi, depremzedelere 2 ton mandalina dağıttı

Hatay’da bir çiftçi, depremzede vatandaşlara 2 ton mandalina dağıttı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de paylaşım ve vatandaşları bir birine desteği devam ediyor. Samandağ ilçesinde mandalina üreten bir çiftçi, 2 ton mandalinayı depremzede vatandaşlara bağışladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi de depremzede vatandaşlar ve hayırseverler vatandaş arasında köprü oldu. HBB Sosyal Doku Birimine bağlı ekipler, üreticinin bağışladığı 2 ton mandalinayı konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ulaştırdı.
Yetkililer, yardımseverlerin kendilerine ulaşması durumunda yardımların doğru yerlere ulaştırılması adına çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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