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AB'de karbon emisyonu 14 yılda yüzde 22 azaldı!

AB'de karbon emisyonu 14 yılda yüzde 22 azaldı!

Avrupa Birliği'nde (AB) karbon emisyonu, 2008'den geçen yılın sonuna kadar yüzde 22 azaldı.

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Avrupa İstatistik Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2022'de AB'de ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonu, 3,6 milyar ton CO2 eş değeri seviyesinde gerçekleşti.

Bu seviye, karbon emisyonunda 2008'e kıyasla yüzde 22 azalmaya işaret ederken, imalat, elektrik, gaz üretimi ve havalandırma kullanımı kaynaklı emisyonlar 745 milyon ton karbondioksit eş değeriyle toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 21'ini oluşturdu.

718 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon da hane halkının ulaşım, ısınma ve diğer nedenlerle kullandığı enerji tüketiminden kaynaklandı.

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