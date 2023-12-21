Diyarbakır’da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi, öğrenciler hastaneye sevk edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu’nda Yerli Malı Haftası etkinliğinde çok sayıda öğrencinin karın ağrısı şikayetinde bulunmasıyla gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine duruldu.Abone ol
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu’nda Yerli Malı Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, etkinlikte getirilen gıdaları tüketmeleri üzerine rahatsızlandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine okula ambulanslar sevk edildi. Öğrenciler, karın ağrısı şikayetinde bulunmaları üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle kontrolleri yapıldı.