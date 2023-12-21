BIST 7.768
DOLAR 29,16
EURO 32,15
ALTIN 1.917,34
HABER /  DÜNYA

AB, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketinin 1,5 milyar avroluk son dilimini ödedi

AB, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketinin 1,5 milyar avroluk son dilimini ödedi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk mali yardım paketi kapsamında 1,5 milyar avroluk son dilimin de ödendiğini bildirdi.

Abone ol

Von der Leyen, Ukrayna'ya yardım çalışmalarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılını kapsayan 18 milyar avroluk mali yardımın son 1,5 milyar avroluk kısmının da ödendiğini duyurdu.

"Toparlanma, yeniden inşa ve reform" için Ukrayna'ya gerekli desteğin sağlanmasına devam edilmesi noktasında bir anlaşma bulunması gerektiğini belirten Von der Leyen, "Komşumuz, dostumuz ve üyelik isteyen Ukrayna'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

AB'nin 50 milyar avroluk yeni yardım paketi Macaristan'ın vetosuna takılmıştı

Macaristan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14-15 Aralık'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar avroluk yeni mali yardım paketini veto etmişti.

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını da reddetmiş, konuya ilişkin karar, AB Zirvesi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kahve içmek için salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

AB liderlerinin gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanmasını öngören olağanüstü zirvede, Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardım konusunun yeniden ele alınması bekleniyor. Orban'ın bu süreçte ikna edilememesi halinde, oybirliği gerektirmeyen diğer formüllerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Milletvekili Ersoy Bulut için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Eski Milletvekili Ersoy Bulut için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yollarını uzmanlar açıkladı
Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yollarını uzmanlar açıkladı
Kazaya giden itfaiyeciler kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
Kazaya giden itfaiyeciler kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
MHP'li İsmail Özdemir'in İsveç açıklaması gündem oldu İsveç iğne deliğinden geçinceye kadar...
MHP'li İsmail Özdemir'in İsveç açıklaması gündem oldu İsveç iğne deliğinden geçinceye kadar...
2023'te birçok keşif ve buluş gerçekleşti!
2023'te birçok keşif ve buluş gerçekleşti!
AB'de karbon emisyonu 14 yılda yüzde 22 azaldı!
AB'de karbon emisyonu 14 yılda yüzde 22 azaldı!
Depremzede aileler, kayıp olan yakınlarından gelecek haberleri umutla bekliyor
Depremzede aileler, kayıp olan yakınlarından gelecek haberleri umutla bekliyor
Şanlıurfa'da öğrenciler yemekten zehirlendi!
Şanlıurfa'da öğrenciler yemekten zehirlendi!
Zonguldak'ta batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ta batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Interpol kırmızı bülteniyle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı!
Interpol kırmızı bülteniyle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı!
Hatay’da bir çiftçi, depremzedelere 2 ton mandalina dağıttı
Hatay’da bir çiftçi, depremzedelere 2 ton mandalina dağıttı
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak