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Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçeyi beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

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Denizli'nin Çameli ilçesinde kurak geçen sonbaharın ardından bugün kar yağışı etkili oldu. Daha önce Denizli'nin yüksek kesimlerine düşen kar, bugün yüzünü Çameli ilçe merkezinde de gösterdi. Hava sıcaklığının 0 ila 5 derece arasında seyrettiği ilçede, öğleden sonra başlayan kar yağışı yerleşim alanlarını beyaza bürüdü. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde yoğun olarak devam ediyor.

Kar yağışının hayatı nasıl etkileyeceği ise ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Yetkililer, özellikle yola çıkacak olan araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının şiddetini artırması durumunda, ilçede alınacak tedbirler ve muhtemel etkilerle ilgili bilgilendirmeler de bekleniyor.

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