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Zeytin hasadında sona gelindi, fiyatlar sevindirdi

Zeytin hasadında sona gelindi, fiyatlar sevindirdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde zeytin hasadında sona gelinirken, bu yıl zeytindeki rekolte üreticiyi üzerken, fiyatı ise sevindirdi.

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Türkiye'nin önemli sofralık ve yağlık zeytin üretim merkezlerinden Salihli Ovası’nda, zeytin hasadın da sona yaklaşıldı. 72 bini sofralık, 35 bini yağlık olmak üzere toplam 110 bin dekar alanda zeytin üretiminin yapıldığı Salihli’de zeytindeki rekolte bu yıl üreticiyi üzerken, zeytin ve zeytinyağı fiyatı ise üreticiyi sevindirdi. Sezon başında 110 liradan alıcı bulan zeytin şuan 90 lira ile 70 lira arasında alıcı bulurken, zeytinyağı ise kalitesine göre 250 lira ile 300 lira arasında alıcı buluyor.

Salihli’de 50’ye yakın mahalledeki yaklaşık 5 milyon zeytin ağacından elde edilen zeytinler, kalitesine göre sofralık ve yağlık olarak sınıflandırılıyor. Salihli bölgesinde yetişen zeytinden elde edilen zeytinyağlarının kalitesinin yüksek olması sebebiyle yatırımcılar da tercihini ilçeye yapıyor.
Öte yandan, rekoltenin düşük olmasına rağmen, yağ verimlerinin de düşük olduğu vurgulanırken, geçtiğimiz yıllarda 4- 5 kilogramda 1 kilogram yağ alınırken, bu yıl ise 7-8 kilodan 1 kilogram yağ elde edildiği öğrenildi.

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