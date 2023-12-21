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Adıyaman'da sürücü pes dedirtti, bagaja koyduğu 3 çocuğun canını hiçe saydı

Adıyaman'da sürücü pes dedirtti, bagaja koyduğu 3 çocuğun canını hiçe saydı

Adıyaman’da bir sürücünün kapağı açık bagajda bulunan 3 çocukla yolculuk yapması pes dedirtti.

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Edinilen bilgilere göre, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğu 02 MA 1776 plakalı otomobilin bagaj kısmına koyan Mervan B., isimli yabancı uyruklu sürücü, aracını çalıştırarak seyir haline geçti. Bagajında 3 çocukla birlikte trafikte ilerleyen aracı fark eden vatandaşlar durumu bir yandan polis ekiplerine bildirirken bir yandan da olayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bagajında bulunan 3 çocuğun canını hiçe sayarak araç kullanan Merven B., trafik polis ekiplerince yakalandı. Mervan B., hakkında idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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