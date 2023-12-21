BIST 7.768
DOLAR 29,16
EURO 32,15
ALTIN 1.917,34
HABER /  GÜNCEL

Ankara Valiliği'nden sokak hayvanları talimatı

Ankara Valiliği'nden sokak hayvanları talimatı

Ankara Valiliği, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin belediyelere yazı gönderdi. Sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınması istendi.

Abone ol

Ankara Valiliği, halk sağlığının ve insanların can güvenliğinin korunması amacıyla sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınmasına ilişkin belediyelere yazı gönderdi. Vali Vasip Şahin imzasıyla Büyükşehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesine "acele" koduyla gönderilen yazıda, son yıllarda sahipsiz sokak hayvanları popülasyonunda meydana gelen artışın kentte toplum sağlığı ve çevre temizliği üzerine olumsuz etkileri bulunduğu belirtildi.

Bunun yanında son yaşanan vakaların, sahipsiz sokak hayvanlarının insanların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekilen yazıda, köpek ısırmalarının yaralanma ve ölümle sonuçlandığı, insanların günlük yaşantılarının kısıtlandığı ve toplumsal huzursuzluk yaşandığı bildirildi.

Yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik iş ve işlemler "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yürütüldüğü anımsatılarak, bahsi geçen mevzuatlar kapsamında bakımevi yapımı, sahipsiz hayvanların toplama, kısırlaştırma, kayıt altına alma, aşılama gibi rehabilitasyon işlemleri ile bakım ve beslenmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

5199 Sayılı Kanun'un ilgili maddesinde "Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır" hükmünün yer aldığına işaret edilen yazıda, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 20 ve 21'inci maddelerinde belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılmasına yönelik usul esasların hüküm altına alındığı kaydedildi.

Yazıda ayrıca, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde, geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrasında iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar ile ilgili alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümlerin yer aldığı da anımsatıldı. Yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü
Avrupa Otoyolu'nda motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı
Avrupa Otoyolu'nda motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı
Zeytin hasadında sona gelindi, fiyatlar sevindirdi
Zeytin hasadında sona gelindi, fiyatlar sevindirdi
KKTC: Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir!
KKTC: Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir!
Eski sevgili davasında oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı
Eski sevgili davasında oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı
Irak, Gazze için 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi gönderdi
Irak, Gazze için 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi gönderdi
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararı için ne dedi?
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararı için ne dedi?
Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'li yakalandı
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'li yakalandı
Diyarbakır’da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi, öğrenciler hastaneye sevk edildi
Diyarbakır’da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi, öğrenciler hastaneye sevk edildi
İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı görevden alındı
İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı görevden alındı
Antalya’da falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi
Antalya’da falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi