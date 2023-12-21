BIST 7.768
DOLAR 29,16
EURO 32,15
ALTIN 1.917,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aldattığını iddia ettiği kocasını öldürdü, kendini böyle savundu:Saçlarımı yoldu, herkesin içinde beni dövdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aldattığını iddia ettiği kocasını öldürdü, kendini böyle savundu:Saçlarımı yoldu, herkesin içinde beni dövdü

Esenyurt'ta kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasını bıçaklayarak öldüren Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Yolcu “Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum. Saçlarımı yoldu. Ağzıma burnuma vurdu. Eşim herkesin içinde beni dövdü. Eşime ‘kendimi geçtim engelli çocuğuma vurma' dedim” şeklinde konuştu.

Abone ol

Esenyurt'ta 26 Şubat günü meydana gelen olayda, evli olan Necibe Yolcu ile Yılmaz Yolcu arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında  Yılmaz Yolcu'nun sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını iddia eden Necibe Yolcu, kocasını bıçaklayarak öldürmüştü. Kocasının kendisini aldattığını öne süren Necibe Yolcu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ‘haksız tahrik altında eşini kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan 25 Ekim günü görülen duruşmanın ardından taraflar Bakırköy Adliyesi'nin karşısında birbirlerine bıçakla saldırmışlardı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 3 kişi ise tutuklanmıştı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Necibe Yolcu ile davanın müştekisi olan çocukları hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

“Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum”

Söz verilen sanık Necibe Yolcu “Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum. Saçlarımı yoldu. Ağzıma burnuma vurdu. Eşim herkesin içinde beni dövdü. Eşime ‘kendimi geçtim engelli çocuğuma vurma' dedim” şeklinde savunma yaptı.

Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Necibe Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da sürücü pes dedirtti, bagaja koyduğu 3 çocuğun canını hiçe saydı
Adıyaman'da sürücü pes dedirtti, bagaja koyduğu 3 çocuğun canını hiçe saydı
Konteynerde çıkan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü
Konteynerde çıkan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü
YEDEP, 2024 yılında 25 milyon TL’lik hibe verecek!
YEDEP, 2024 yılında 25 milyon TL’lik hibe verecek!
Diyaliz hastalarında en önemli ölüm sebebi kalp yetersizliği olduğu belirlendi
Diyaliz hastalarında en önemli ölüm sebebi kalp yetersizliği olduğu belirlendi
Fırtınanın yerinden söktüğü cami penceresini itfaiye ekipleri aldı
Fırtınanın yerinden söktüğü cami penceresini itfaiye ekipleri aldı
Ankara Valiliği'nden sokak hayvanları talimatı
Ankara Valiliği'nden sokak hayvanları talimatı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü
Avrupa Otoyolu'nda motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı
Avrupa Otoyolu'nda motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı
Zeytin hasadında sona gelindi, fiyatlar sevindirdi
Zeytin hasadında sona gelindi, fiyatlar sevindirdi
KKTC: Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir!
KKTC: Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir!
Eski sevgili davasında oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı
Eski sevgili davasında oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı
Irak, Gazze için 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi gönderdi
Irak, Gazze için 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi gönderdi