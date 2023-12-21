Aldattığını iddia ettiği kocasını öldürdü, kendini böyle savundu:Saçlarımı yoldu, herkesin içinde beni dövdü

Esenyurt'ta kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasını bıçaklayarak öldüren Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Yolcu “Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum. Saçlarımı yoldu. Ağzıma burnuma vurdu. Eşim herkesin içinde beni dövdü. Eşime ‘kendimi geçtim engelli çocuğuma vurma' dedim” şeklinde konuştu.

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Esenyurt'ta 26 Şubat günü meydana gelen olayda, evli olan Necibe Yolcu ile Yılmaz Yolcu arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında Yılmaz Yolcu'nun sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını iddia eden Necibe Yolcu, kocasını bıçaklayarak öldürmüştü. Kocasının kendisini aldattığını öne süren Necibe Yolcu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ‘haksız tahrik altında eşini kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan 25 Ekim günü görülen duruşmanın ardından taraflar Bakırköy Adliyesi'nin karşısında birbirlerine bıçakla saldırmışlardı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 3 kişi ise tutuklanmıştı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Necibe Yolcu ile davanın müştekisi olan çocukları hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

“Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum”

Söz verilen sanık Necibe Yolcu “Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum. Saçlarımı yoldu. Ağzıma burnuma vurdu. Eşim herkesin içinde beni dövdü. Eşime ‘kendimi geçtim engelli çocuğuma vurma' dedim” şeklinde savunma yaptı.

Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Necibe Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.